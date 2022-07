Pedro Trigueira: «Temos de representar os clubes que fazem questão de nos ter»

Trigueira vai competir com Luís Ribeiro e Fábio Duarte por um lugar na baliza.







Pedro Trigueira vai atuar no Vilafranquense nas duas próximas temporadas, depois de um trajeto de vários anos no primeiro escalão do futebol nacional. O guardião, de 34 anos, explicou o porquê de optar pelo clube de Vila Franca de Xira."Abraço este projeto que o UD Vilafranquense me apresentou com uma vontade enorme em representar a raça ribatejana! Depois de muitos anos na Primeira Liga, regressar à Segunda Liga não é um passo atrás! Foi um passo necessário porque o futebol está cada vez mais disputado e temos que representar os clubes que fazem questão de nos ter. Foi esse o caso. O Vilafranquense demonstrou vontade em me ter aqui e quero dar todo o meu empenho a este emblema. Estou aqui com a cabeça no clube, com vontade em competir neste campeonato, que é muito diferente do que tenho vindo a disputar. Gosto muito desta competição, confesso. É um futebol diferente mas muito disputado e onde tudo pode acontecer. Tenho 34 anos e sinto-me capaz de jogar ainda ao mais alto nível porque ainda tenho muito a dar ao futebol português! Posto isto… Siga começar a pré-época!", revelou nas redes sociais o ex-Tondela.