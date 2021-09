Plantel cumpre mini-estágio em Fornos de Algodres

Com 24 jogadores novos no plantel, o Vilafranquense vai estagiar em Fornos de Algodres, na Guarda, entre segunda e quinta-feira para o técnico Filipe Gouveia orientar uma espécie de mini pré-época.





O defeso foi concorrido em Vila Franca de Xira. Foram contratados os guarda-redes Adriano Facchini (Cova da Piedade) e Luís Ribeiro (Penafiel); os defesas Bruno Sousa (Casa Pia), Edu Machado (Leixões), Mike Moura (Académica), Léo Bahia (Oliveirense), Gabriel Pereira (Volta Redonda), Prince Mendy (Laval), Bruno Rafael (Benfica Castelo Branco), Simão Júnior (Estoril), Marcos Valente (Trofense) e Deyvison (Ethnikos Achnas); os médios Filipe Melo (Farense), João Jaquité (Tondela), Bernardo Martins (Paços de Ferreira), Idrissa Dioh (Brest) e Yohan Miranda (Trofense); os avançados Nathan Bizet (Red Star), Nenê (Leixões), Belkheir (Leixões) Balla Sangaré (Vitória de Sernache), Wagner (Penafiel), Ença Fati (Feirense) e Umaro Baldé (Marítimo).O próximo jogo oficial acontece no Municipal de Rio Maior, casa emprestada dos ribatejanos, no domingo, dia 12 de setembro, frente ao Chaves, a contar para a 5ª jornada da Liga Sabseg. Será o segundo encontro de Filipe Gouveia à frente da equipa, depois da derrota na estreia diante do Mafra (1-0).