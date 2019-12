O plantel do Vilafranquense não treinou ontem de manhã, como estava previsto, tendo os trabalhos às ordens de Filipe Moreira no relvado sido substituídos por uma conversa no balneário que durou cerca de trinta minutos. Ao que apurámos, a estrutura da SAD comunicou à equipa a entrada de uma nova liderança nas próximas horas, mas os jogadores – fartos de promessas – preferem esperar para ver a cara dos novos responsáveis.





Tal comonoticiou ontem, o novo investidor dos ribatejanos chega do Brasil. Trata-se da Brazuca Soccer, do ex-jogador Fábio Santos, sendo que os antigos internacionais Henrique Sereno e Paulo Cabral serão os novos líderes do futebol em Vila Franca de Xira.