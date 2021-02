Portas abertas à requalificação do Campo do Cevadeiro

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, revelou que a remodelação do Campo do Cevadeiro, de forma a que o Vilafranquense possa ali realizar os jogos da 2ª Liga na condição de visitado - o que tem acontecido em Rio Maior -, está mais próxima de acontecer.





“Temos uma janela de oportunidade. Recebemos um orçamento inferior aos que apareceram anteriormente e vamos criar condições para que o processo se desenvolva e para que, no próximo ano, o Vilafranquense possa jogar em casa”, afirmou, numa reunião da edilidade.Recorde-se que o Campo do Cevadeiro ficará, numa primeira fase, com 2.800 lugares, mas está em aberto, caso o clube consiga subir, no futuro, à 1ª Liga, a possibilidade de serem construídas bancadas nos topos, alargando a lotação para 5 mil lugares.