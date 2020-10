O plantel do Vilafranquense começou na última segunda-feira a preparar a visita ao terreno do Sp. Covilhã agendada para domingo, a contar para a 6ª jornada da Segunda Liga. O técnico Quim Machado contou com os 27 jogadores do plantel à disposição visto que não está indisponível.





No embate da Taça de Portugal houve duas estreias - José Varela e Rúben Gonçalves - mas há ainda oito jogadores que aguardam o primeiro jogo pelos unionistas na presente temporada: Jefferson Santos, Fernando Timbó, Tiago Martins, Vitinho, Marco Grilo, Tarcísio, Alan Bidi e Gabriel Honório.