Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira confirma ultimação de projeto para complexo desportivo

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira confirmou esta terça-feira estar a ser preparado o procedimento para lançamento do projeto do complexo desportivo municipal, que inclui um novo estádio a nascer na antiga Escola da Armada.

"Nestes quatro meses de mandato, realizaram-se diversas reuniões com vários interlocutores da SAD do Vilafranquense e, ultimamente, com o presidente do clube, para encontrar a melhor localização do equipamento a construir", afirma Fernando Paulo em declarações à Lusa, revelando que a solução está definida e que o processo encontra-se agora em "fase de organização do lançamento do concurso para o projeto".

O autarca salienta que "poderão haver condições para, no entretanto, a SAD do Vilafranquense jogar no concelho", mais precisamente em Alverca do Ribatejo.

Sobre o novo complexo desportivo municipal, Fernando Paulo nota que a área do atual campo não permite, por si só, a construção de um equipamento com as condições de acesso, estacionamento e serviços de apoio aos atletas, arbitragem, forças de segurança e socorro que correspondam às exigências atuais, razão pela qual o estádio será construído mais a sul.

"O município tem vindo a dar permanentemente conta do desenvolvimento do processo aos responsáveis da SAD e do clube, recebendo sugestões relativamente ao mesmo", afirma, garantindo que "vão manter-se em funcionamento os campos atuais para permitir a manutenção da formação e treinos, sem interrupções".

Solução que, reitera, foi analisada junto da SAD ribatejana.

O Vilafranquense, que milita na Liga Sabseg, recebe os jogos do campeonato no Estádio Municipal de Rio Maior, a 50 quilómetros, uma vez que a Liga de Clubes entende não estarem reunidas todas as condições para as partidas se realizarem no Campo do Cevadeiro.

Durante os últimos dias, a SAD do Vilafranquense tem alertado, através do presidente Henrique Sereno, para a necessidade urgente de resolver o problema, ameaçando a deslocação da Sociedade Anónima Desportiva para outra cidade.