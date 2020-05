Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira explica atraso nas obras no Cevadeiro

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, assume a Record que "a proposta de construção das novas instalações do Vilafranquense sofreu um atraso devido à pandemia da Covid-19, mas as reuniões serão retomadas assim que a SAD entenda", refere, acrescentando: "Após resolver as últimas questões, a edilidade abrirá o concurso público para a renovação do Campo do Cevadeiro".





O projeto inclui bancadas com 2.800 lugares nas laterais e fica preparado para chegar aos 5.000 em caso de subida.