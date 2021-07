Prince Mendy oficializado como reforço do Vilafranquense para a defesa

Jules Mendy, mais conhecido no futebol como Prince Mendy, foi oficializado como reforço do Vilafranquense para a defesa esta terça-feira, tal como Record havia adiantado.





O central costa-marfinense, de 26 anos, assinou por duas temporadas depois de ter começado os treinos em Vila Franca de Xira na semana passada. "Estou entusiasmado com este novo desafio na carreira. Sou mais um para ajudar o clube a realizar uma época tranquila", aferiu na apresentação em declarações transcritas no Facebook da SAD ribatejana.Mendy alinhava no Laval, do terceiro escalão do futebol francês.Este é o 8º reforço confirmado pelos ribatejanos para a nova temporada, depois de Bruno Sousa (Casa Pia), Léo Bahia (Oliveirense), Edu Machado (ex-Leixões), Luís Ribeiro (ex-Penafiel), Adriano Facchini (Cova da Piedade), Umaro Baldé (Marítimo) e Bruno Rafael (ex-BC Branco).