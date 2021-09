O central Prince Mendy vai voltar aos treinos na segunda-feira, no estágio em Fornos de Algodres, na Guarda. O jogador senegalês fez exames complementares após ter caído sozinho e inanimado durante o jogo em Mafra e encontra-se em descanso.





O reforço ex-Laval, de 26 anos, recorreu, horas depois, às redes sociais para dar conta do estado de espírito. "Com mais medo do que dor", vincou Mendy que foi titular nos cinco encontros oficiais esta temporada pelo Vilafranquense.