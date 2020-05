Há vários emblemas do principal escalão interessados em garantir os serviços de Diogo Izata. O médio-defensivo tem contrato com o Vilafranquense até junho de 2021, mas as boas exibições no clube ribatejano podem levá-lo para a Liga.





O internacional sub-17 português conta mais de 120 jogos pelo Vilafranquense, depois de também ter representado a U. Leiria.