Projetos de 4 e 6 milhões de euros para novo estádio apresentados à Câmara de Vila Franca de Xira

António Oliveira, vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, explicou esta quarta-feira o porquê para que o Campo do Cevadeiro ainda não esteja a ser alvo de melhoramentos. De acordo com o dirigente da edilidade, o problema prende-se com o preço do projeto.





"Há questões que hoje estão ultrapassadas no tempo. Ou há um desconhecimento por parte de quem iniciou este processo, ou não falaram com o clube. Os factos são os seguintes: há atas e há documentos. A Câmara Municipal, como é seu hábito, sem fazer grandes questões públicas, procura resolver. Já fez duas reuniões com o clube e com a entidade que explora o espaço, a SAD do Vilafranquense. Há documentos e há reuniões. Nas duas vezes que reunimos foram apresentados dois projetos à Câmara Municipal: um no valor de 4 milhões de euros e outro no valor de 6 milhões de euros. É disto que estamos a falar. Convém que fique esclarecido porque nós não temos redes sociais mas também lemos muita coisa que nos põem aqui à frente", sublinhou António Oliveira em reunião ordinária da câmara vilafranquense.Recorde-se que o Campo do Cevadeiro, espaço que pertence à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, era a casa habitual do Vilafranquense. Desde há um ano, a formação ribatejana utiliza o Municipal de Rio Maior como recinto na condição de visitada.