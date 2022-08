PSD de Vila Franca de Xira garante que a SAD do Vilafranquense quer ir para a Vila das Aves em outubro

"No dia antes ao sorteio, o clube decide retirar a equipa B do sorteio porque, por aquilo que julgo saber, decide não aceitar a proposta da SAD para a alienação dos 10 por cento que lhe restam que permitem à SAD, a partir de outubro, ir jogar para a Vila das Aves. Senhor presidente, esta é a informação que temos, que a vontade da sociedade que gere [o futebol] da União Desportiva Vilafranquense é levar o futebol profissional para a Vila das Aves. Essa decisão do clube, de não aceitar a proposta, fez com que o clube visse a possibilidade desses jovens [da equipa B] de jogarem em Vila Franca de Xira retirada. Eu pergunto: vamos continuar a defender o quê? Nós munícipes de Vila Franca de Xira e fregueses, alguns, vamos continuar a defender o estádio para quem? Quando houve a possibilidade de o clube ter uma equipa composta por jovens da terra, a jogar no Cevadeiro, essa possibilidade lhes foi retirada, nós continuamos enquanto vilafranquenses a defender o quê? O complexo será para quem se o futebol vai para a Vila das Aves se o clube aceitar a proposta?", começou por questionar Pato Ferreira numa intervenção tida na reunião camarária, que teve lugar na quarta-feira."Trago esta questão por uma razão muito simples. Nós falamos todos de cor. Uns mais e outros menos. Quando digo todos não estou a falar da vereação mas falo dos munícipes do concelho. Queremos investimentos e estádios em todo o lado e em todas as freguesias. Convém que conheçamos a realidade e tomemos decisões com base nisto. Qual será a postura da Câmara Municipal em relação ao que acabo de dizer? Em relação aos senhores da SAD do Vilafranquense têm duas opções: se querem ir para a Vila das Aves, permitam-me a expressão, a porta da rua é serventia da casa; a Câmara Municipal tem de estar disponível para ajudar o clube e para os jovens da formação terem um completo municipal desportivo em condições. Se querem continuar em Vila Franca, a trazer condições aos nossos munícipes aí sim, podemos ter essa discussão mas não é com decisões como aquela que aconteceu que fez com que mais de 20 atletas abaixo dos 20 anos sem clube a um dia do sorteio [da 3ª Divisão da AF de Lisboa]. Muitos deles são residentes e estudantes do concelho de Vila Franca de Xira e tiveram de procurar soluções fora do nosso concelho", disse, concluindo a ideia e visando a SAD encabeçada por Henrique Sereno a tomar uma posição.