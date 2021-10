PSP aceitou realização do jogo da Taça às 11 horas de domingo... mas o Real rejeita

A Polícia de Segurança Pública autorizou a realização do jogo com o Real no Campo do Cevadeiro depois de, inicialmente, ter recusado este cenário. No entanto, a entidade policial propôs que a partida da 3ª eliminatória da Taça de Portugal se realizasse às 11 horas de domingo, algo que o Real não aceitou. O facto de o jogo não se realizar às 15 horas, no mesmo local, prende-se com a proximidade da Feira de Outubro que decorre a poucos metros do recinto do encontro. Assim, o jogo continua sem palco definido.





O imbróglio deverá ter fumo branco nesta quinta-feira. O Estádio Municipal de Rio Maior tem sido a casa habitual do Vilafranquense desde 2019, altura em que foi obrigado a jogar a 50 quilómetros de Vila Franca de Xira pelo facto de o Campo do Cevadeiro não ter condições para acolher jogos profissionais.