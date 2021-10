A Polícia de Segurança Pública negou as pretensões do Vilafranquense de defrontar o Real no Campo do Cevadeiro, na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, em jogo agendado para domingo. A decisão deve-se ao facto de estar a decorrer, em Vila Franca de Xira e junto ao Cevadeiro, a Feira de Outubro, sendo que a FPF até deu um parecer positivo após a vistoria de ontem.





O relvado do Estádio Municipal de Rio Maior está em tratamento e, por isso, a SAD terá de encontrar uma alternativa.