Quatro dúvidas para a receção ao Nacional

O técnico Filipe Gouveia tem quatro dores de cabeça para o embate com o Nacional, no sábado às 11 horas, aquele que é o encontro inaugural da 19ª jornada da Liga Sabseg.O médio Filipe Melo fez ontem treino ligeiro no regresso da equipa ao trabalho e está em dúvida para a receção ao Nacional, tal como o avançado Wagner, que recupera de lesão na coxa direita. Ambos falharam a partida do Vilafranquense com o Penafiel , que os ribatejanos perderam por 4-3.Já o defesa Mike Moura e o médio Nuno Rodrigues encontram-se a recuperar da Covid-19.Em sentido inverso, Idrissa Dioh e Belkheir cumpriram castigo na última jornada e já podem ser utilizados pela equipa de Vila Franca de Xira no jogo como visitada que irá disputar no Municipal de Rio Maior.