Quim Machado: «A resposta do Vilafranquense a uma pré-época pós-Covid foi boa»

O Vilafranquense arrancou a pré-temporada a 8 de julho de forma a preparar-se para a temporada que aí vem e para o primeiro embate oficial agendado para o próximo domingo, diante do Benfica B. Para a maior parte dos jogadores, este é o primeiro encontro oficial desde 7 de março, altura em que os ribatejanos entraram pela última vez em campo a 'doer', numa vitória diante do FC Porto B (3-2) para a 2ª Liga.





Atendendo ao facto de quase todos não competirem oficialmente há mais de seis meses, Quim Machado elogiou o que viu nesta pré-época, após paragem forçada face à Covid-19."A resposta foi boa, os atletas rapidamente entraram naquilo que queríamos em termos de processos e de dinâmicas. No entanto, foi um trabalho diferente de outras pré-épocas. Porém, é importante salientar que rapidamente conseguiram entrar naquilo que é a nossa filosofia e aquilo que nós pretendemos para os jogos", vincou o técnico em declarações às redes sociais do clube, reiterando que as coisas correram sumamente dentro do planeado: "Há sempre um ou outro pormenor que não acontece como nós queríamos mas conseguiu-se dar a volta. No cômputo geral, foi dentro daquilo que nós pretendíamos."O sucessor de Armando Evangelista no banco dos unionistas mostrou-se, depois, feliz por ver regressar a competição e projetou o que pensa que pode ser a Segunda Liga para o Vilafranquense. "Felizmente voltamos aos jogos, já não era sem tempo, estamos todos contentes por isso e confiantes para o primeiro jogo. Logo, as expectativas são boas. Olhando para o trabalho que os jogadores fazem no dia-a-dia, estou confiante", afirmou Quim Machado, de 53 anos, que sente os "jogadores confiantes" para defrontar o Benfica B, orientado por Renato Paiva."Acreditam no projeto, acreditam no nosso trabalho. Quando assim é, é meio caminho andando para as coisas correrem bem", explicou o treinador português que viu a equipa findar a pré-época com saldo positivo: vitórias ante Varzim (1-0), Belenenses SAD (2-1) e Farense (2-1); dois empates com Ac. Viseu (0-0) e Académica (0-0); e uma derrota com o Estoril (4-3).