Quim Machado antecipa Vidago: «Pressão de ganhar vai estar presente»

Quim Machado foi instado sobre se o embate diante do Vidago, em jogo a contar para a segunda eliminatória da Taça de Portugal, seria encarado de forma diferente. O técnico do Vilafranquense garantiu que há nuances nesta ronda de jogo único.





"A diferença é que se trata de um jogo a eliminar. O encontro da Taça de Portugal tem de ser resolvido neste sábado. Prepara-se um jogo para ganhar. Nesse sentido, é diferente. Há diversos aspetos que temos de preparar. O jogo tem de ser resolvido, de preferência, nos 90 minutos. Sabemos que poderá haver um prolongamento ou penáltis. É preparado de uma forma diferente. É uma eliminatória que queremos passar", referiu em antevisão à partida agendada para o próximo sábado, às 15 horas, passando a falar sobre a pressão."A pressão no jogador de futebol existe e vai existir em todos os jogos. Na Taça de Portugal, eles sabem que só há um caminho para nós que é chegar à terceira eliminatória. Para isso, temos de ganhar o jogo. Essa pressão vai estar presente. No dia-a-dia, nos jogos do campeonato, a pressão está sempre connosco. Queremos passar na Taça de Portugal sendo que a pressão tem de existir, mas de uma forma positiva", atirou o técnico português, de 53 anos, que na Segunda Liga somou uma vitória, um empate e três derrotas nos primeiros cinco encontros pelos ribatejanos.Quim Machado prometeu escolher os melhores jogadores para o confronto com a equipa que atua no Campeonato de Portugal. "Tenho de colocar sempre os melhores jogadores. Olhamos sempre para o adversário e poderá haver uma alteração ou outra mas o objetivo é meter os 11 jogadores que nós achamos que nos dão garantias, além dos restantes que se irão sentar no banco", frisou.