Quim Machado e a derrota com o FC Porto B: «É um pouco injusto»

O treinador do Vilafranquense, Quim Machado, lamentou a derrota diante do FC Porto (2-1) e indicou alguma injustiça no desfecho do encontro em Gaia, a contar para a 5ª jornada da Segunda Liga.





"O resultado é um pouco injusto por aquilo que nós fizemos e pela forma como entrámos na partida. Na primeira parte, o jogo foi dividido mas nós tivemos as melhores ocasiões dentro da área. Não definimos bem no último passe. A equipa estava muito concentrada. Não permitiu oportunidades ao FC Porto B. Penso que se na primeira parte tivessemos definido melhor, teríamos saído para o intervalo em vantagem. Nos primeiros minutos da segunda parte não entrámos, com a concentração necessária no jogo. Tivemos 20 minutos em que não estivemos bem. Não saímos bem, não saímos na pressão e não conseguimos ligar o jogo. Depois do 2-0 do FC Porto B ainda tentámos, fizemos alterações, conseguimos chegar lá. Tivemos as nossas oportunidades. É um resultado injusto, na minha opinião, por aquilo que se passou", reiterou o timoneiro do conjunto que soma quatro pontos desde o início do campeonato.O técnico português, de 53 anos, realizou um balanço da competição em 2020/21. "Nesta altura podíamos ter mais pontos. A equipa fez uma boa pré-época. Entrámos mal no campeonato e vínhamos agora de dois jogos positivos. Hoje queríamos continuar a somar. Não conseguimos. Esta equipa é um projeto novo, leva o seu tempo. No futebol tudo tem de ser muito rápido. Se é para hoje não pode ser para amanhã. Vamos trabalhar e sabemos aquilo que temos de fazer. Nesta altura há que trabalhar e melhorar porque os resultados vão aparecer", reiterou Quim Machado.