Quim Machado: «Há que transportar a tranquilidade dos treinos para o jogo»

Quim Machado fez a antevisão à partida com o Casa Pia que se realiza este sábado no Estádio Municipal de Rio Maior sublinhando que aguarda por um oponente que vai colocar dificuldades ao Vilafranquense.





"Esperamos um adversário difícil até pelo bom momento mas todos os jogos são assim. Estamos numa fase positiva em que queremos ganhar. Não conseguimos na jornada anterior mas tivemos comportamentos positivos. Perdemos dois pontos na Covilhã. Queremos retificar isso. Queremos ganhar em casa também mesmo não tendo os nossos adeptos", vincou o técnico dos unionistas, apelando à "tranquilidade" da equipa demonstrada durante o trabalho semanal."No futebol estamos sempre pressionados a ter de ganhar. Existe algum receio. As indicações que me deram ao longo da semana são extremamente positivas. É uma equipa com personalidade, que sabe o que quer. Sabe que no futebol é preciso ganhar. A pressão vai existir. Temos é de manter a tranquilidade no jogo, é aquilo que os jogadores fazem nos treinos e bem. Há que transportar isso para o jogo. Com essa tranquilidade vamos chegar à vitória", explicou Quim Machado.