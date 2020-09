Quim Machado: «Não tivemos bola e assim é mais difícil»

Quim Machado apelou ao "crescimento" num futuro próximo depois de ter caraterizado como uma "incógnita" o jogo de estreia por culpa da Covid-19. O treinador do Vilafranquense sublinhou que aos seus jogadores "faltou tem mais bola".





"O primeiro jogo é sempre uma incógnita, ainda para mais contra o Benfica B que tem bons jogadores, miúdos com valor. Não era fácil a nossa tarefa. No primeiro jogo nunca sabíamos o que é que iríamos encontrar porque é diferente este ano. Com a pandemia não há um conhecimento geral em relação ao que acontece em épocas anteriores. Analisando os 90 minutos, entrámos mal e com algum receio. Equilibrámos o jogo a partir dos 20 minutos, tivemos bola que era aquilo que nós pretendíamos logo de início. Conseguimos equilibrar, chegámos ao golo e tivemos algum domínio até ao final da primeira parte. Na segunda parte entrámos outra vez um bocadinho apáticos. Sofremos dois golos que não podem acontecer. Voltámos novamente ao jogo. Tivemos duas boas oportunidades pelo Rodrigo e pelo André Dias que não conseguiram marcar. Chegámos ao 3-2. Podíamos ter feito mais e faltou-nos alguma qualidade com bola. Não tivemos bola e quando assim é, é mais difícil. Os jogadores trabalharam e lutaram muito. Vamos já pensar na segunda jornada", explicou à BTV o técnico do Vilafranquense após a derrota com o Benfica (3-2) O novo técnico dos ribatejanos elogiou também o grupo que tem à disposição e projetou uma boa época."Os jogadores têm feito um trabalho fantástico. Vamos dar provas disso mesmo. Vamos provar jornada a jornada que temos bons jogadores e boa equipa. Vamos fazer um grande campeonato. Disso não tenho dúvidas. Hoje podia ter sido melhor. O pensamento está já no próximo jogo. Estamos confiantes que vamos fazer um grande campeonato", vincou Quim Machado, de 53 anos.