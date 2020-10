Quim Machado: «No Vilafranquense temos uma raça que nos carateriza, temos de a pôr em campo»

Quim Machado considera a vitória no reduto do Vidago (5-1), a contar para a segunda eliminatória da Taça de Portugal, um "resultado positivo", mas que é necessário manter o foco para averbar mais triunfos.





"Com vitórias, a alegria está sempre presente. No fundo, temos de manter o nosso registo: trabalhar com concentração no dia-a-dia e rigor. Foi isso que fizemos [esta semana]. Vamos encontrar um adversário difícil", perspetiva em relação ao Sp. Covilhã, equipa que o Vilafranquense defronta no domingo a contar para sexta jornada da 2ª Liga.O treinador dos unionistas apelou à "raça" dos jogadores para que os resultados apareçam mais regularmente. "Sabemos que temos de ganhar se queremos subir na tabela classificativa e dar um passo em frente. É importante que haja uma vitória. Acho que nesta semana preparámos a equipa para corresponder dessa forma. É uma equipa que quer ganhar e tem ambição. Vamos defrontar um adversário que está há muitos anos na 2ª Liga e trocou de treinador [n.d.r. entrou Nuno Capucho e saiu Daúto Faquirá] recentemente. Vêm de três resultados positivos. Normalmente é uma equipa aguerrida em casa. Temos de fazer o nosso trabalho que é responder da mesma forma. Temos esta raça que nos carateriza no Vilafranquense. Temos de a pôr em campo. Temos de nos unir. Esse é o caminho para chegar aos três pontos", reiterou Quim Machado.