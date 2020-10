Quim Machado: «Nos últimos dois jogos demonstrámos estar a crescer»

O treinador do Vilafranquense, Quim Machado, realizou esta sexta-feira a antevisão à partida da quinta jornada da Segunda Liga, que terá como opositor o FC Porto. O técnico dos ribatejanos previu dificuldades.





"Estamos sempre à espera de um FC Porto B forte porque é uma equipa que tem miúdos de grande qualidade, trabalham bem. É preciso muito cuidado porque numa jogada ou noutra, pelo talento individual, conseguem resolver jogos. Estamos à espera, naturalmente, de uma equipa forte. Não podemos facilitar", começou por vincar o técnico português, atestando progressos à formação de Vila Franca de Xira."Em relação a nós, nos últimos dois jogos conquistámos quatro pontos, embora o último empate tenha sido em casa, que não era o que nós queríamos. Estamos numa fase diferente, mais positiva. Os jogadores têm trabalhado bem. Acreditam naquilo que nós fazemos. Em todos os jogos, é preciso ter as cautelas necessárias, respeitar os adversários, não fugir aquilo que é o nosso trabalho e padrão. Portanto, estamos à espera de um jogo competitivo e onde vamos dar tudo para sairmos vencedores deste encontro. Não tenho dúvidas que nos últimos dois jogos demonstrámos estar a crescer. Estamos mais fortes, estamos sólidos. As equipas têm alguma dificuldade em chegar à nossa baliza. Temos de melhorar alguns aspetos. Queremos fazer mais golos. Não o fizemos na última jornada. Sabemos que para ganhar os jogos é preciso atacar. Temos de ter mais oportunidades e jogar mais tempo no meio-campo adversário. Estamos a melhorar nesse aspeto. O caminho é este e a mentalidade dos jogadores também: estão focados e querem os três pontos", sustentou Quim Machado, de 53 anos.