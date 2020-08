Quim Machado: «O balanço até agora é extremamente positivo»

Quim Machado, treinador do Vilafranquense, fez um balanço deste mês e meio de pré-temporada. “Estou muito satisfeito com o trabalho dos jogadores após este tempo de pré-época. Concentrados e a quererem, dia após dia, fazer melhor do que no dia anterior”, frisou.

O técnico, de 53 anos, gostou do que viu nos encontros particulares já disputados, frente a Ac. Viseu (0-0) e Varzim (1-0). “O caminho tem sido positivo, com dois jogos particulares nos quais já conseguimos mostrar o que pretendemos, que é jogar bem e ganhar, para que, no fundo, a nossa massa associativa e todos os que gostam do Vilafranquense saiam sempre satisfeitos, o balanço que podemos fazer até aqui é extremamente positivo. Há muita gente nova”, frisou, referindo-se em concreto ao jogo-treino disputado a meio da última semana em Elvas, frente ao Varzim, que a formação do Ribatejo venceu por 1-0, com um golo de Carlos Fortes. Este foi o segundo encontro de caráter particular que a equipa ribatejana realizou esta época depois de, na semana anterior, ter empatado sem golos com o Ac. Viseu.

Com o atraso das obras no Campo do Cevadeiro, o clube vai voltar a jogar na condição de visitado longe de Vila Franca de Xira, em Rio Maior, situação lamentada por Quim Machado. “É uma pena não podermos jogar no nosso campo. Temos de fazer o nosso caminho longe dos nosso adeptos, mas a estrutura está a fazer tudo para melhorar e ter as condições no clube. Penso que no futuro tudo será diferente e neste momento o mais importante é preparar o que aí vem, um campeonato muito difícil e que ao mesmo tempo vai exigir muito de nós. O trabalho está a ser bem feito, os jogadores estão a assimilar aquilo que nós pretendemos e a mentalidade do clube é, nitidamente, jogar bem e para ganhar, deixando tudo em campo”, considerou o treinador, que chegou esta temporada ao Vilafranquense.

Treinos regressam depois da folga

O Vilafranquense regressa esta segunda-feira aos treinos após um dia de folga e com o moral em alta depois da vitória no encontro particular frente ao Varzim, por 1-0. Quim Machado conta já com dez reforços: Bruno Diniz, Marcos Vinícius, Vítor Bruno, Diogo Coelho, Leo Cordeiro, Gabriel Honório, Leandro Antunes, Carlos Fortes, Rodrigo Rodrigues e Vitinho.