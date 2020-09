Quim Machado: «Poderíamos ter mais um ponto, estamos no bom caminho»

O técnico do Vilafranquense, Quim Machado, realizou um balanço da época oficial dos ribatejanos até ao mesmo que cumpriram as três primeiras jornadas com duas averbadas (Benfica B e Feirense) e uma vitória (Penafiel). A projetar já o embate na condição de visitado, em Rio Maior frente à Oliveirense no domingo, o treinador dos unionistas vislumbrou um grupo "no bom caminho".





"O início de época para nós não foi muito favorável. Apanhámos uma equipa que é um candidato à subida, o Feirense, e outra, o Benfica B, que é uma equipa forte e que tem miúdos com muito talento, apesar de não poder subir de divisão. As duas primeiras jornadas não nos correram da forma que nós desejávamos. Nesta terceira jornada, com uma equipa forte como o Penafiel, pudemos medir forças e jogar o jogo pelo jogo. Acabámos por ganhar [2-1]. Ao fim destas três jornadas, poderíamos ter mais um ponto relativamente às contas iniciais que nós fazemos. Para aquilo que fizemos, é justo. Estamos no bom caminho", atestou o técnico em declarações à Sport TV."A Oliveirense é orientada pelo Pedro Miguel que dirige a equipa há muitos anos. Conhece bem os jogadores e a equipa joga bom futebol. Tivemos a possibilidade de observar os jogos da Oliveirense. Queremos fazer o nosso papel e queremos ganhar, somar pontos e dar seguimento à vitória que tivemos com o Penafiel. Vamos ter de ter algum respeito pela Oliveirense mas sempre com sentido de procurar os três pontos. Se conseguirmos a vitória ficamos numa boa posição para enfrentar o resto do campeonato. Como na 2ª Liga todos os jogos são extremamente difíceis, não há vencedores antecipados. Vamos ter de jogar com muita concentração frente à Oliveirense, com muito rigor e não cometer erros para vencer a Oliveirense.""Não desejávamos viver este período. Sabemos que a nossa massa associativa gosta da equipa e acompanha-nos. Nesta fase, o facto de ela não conseguir estar presente prejudica-nos. Seria importante ter esse apoio. No cômputo geral, tem de se pensar melhor. Temos de deixar entrar os adeptos [para os estádios]. Tem de se ter algum critério. Temos de pensar bem. Os adeptos fazem falta e jogar sem eles não é a mesma coisa."