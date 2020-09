Quim Machado: «Queremos retificar o resultado que tivemos contra o Benfica B»

Quim Machado fez uma curta antevisão à partida que irá opôr o Vilafranquense ao Feirense, agendado para sexta-feira às 19 horas, no Municipal de Rio Maior, em jogo a contar para segunda jornada da Segunda Liga. O técnico da equipa de Vila Franca de Xira





"Nesta jornada vamos enfrentar outra vez um clube forte. Uma equipa com historial muito grande, um candidato à subida de divisão. Nós temos a nossa responsabilidade, jogamos em casa, queremos retificar o resultado que tivemos contra o Benfica B. Tivemos um jogo difícil mas acho que vai ser bem jogado pelas duas equipas que têm golo. Na minha ótica, acredito que vai ser um jogo agradável. Não temos público e é pena, não termos os nossos adeptos do nosso lado. Temos de fazer esta caminhada sozinhos. Sabemos que estão em casa connosco, querem a nossa vitória e é isso que vamos tentar neste jogo: dar-lhes uma alegria, a quem está em casa e que não pode estar connosco", vincou o técnico numa declaração publicada através do Facebook da SAD ribatejana.