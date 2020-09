Quim Machado: «Sentimo-nos todos envergonhados»

Na conferência de imprensa, o técnico do Vilafranquense Quim Machado respondeu a Record analisando a derrota pesada caseira (0-4) dos ribatejanos diante do Feirense.



Houve uma diferença grande entre as equipas esta noite?





"Sim, o resultado é extremamente negativo. É justo por aquilo que fizemos. Praticamente não estivemos em campo, cometemos erros, houve muito nervosismo, muita falta de confiança. Por aquilo que nós fizemos, os jogadores e eu como responsável, vamos para casa com aquela sensação que não fizemos tudo. Foi um daqueles dias em que não fizemos nada daquilo que era o combinado. Não nos podemos queixar de ninguém, seja o árbitro ou o adversário. Temos de nos queixar de nós próprios. Temos de refletir sobre este jogo e sobre o que fizemos.""Foi uma conversa que não quero estar aqui a divulgar. Eles sabem. Não há que fugir à realidade do jogo. Hoje não estivemos em campo. Hoje sentimo-nos todos envergonhados pelo que fizemos. Temos uma ótima equipa, bons jogadores, alguém que nos dá todas as condições para que possamos fazer muito melhor do que hoje. A conversa fica para nós e pertence só a nós."