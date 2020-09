Quim Machado: «Temos de dar uma resposta diferente»

Quim Machado lançou a partida frente ao Penafiel que acontece esta quarta-feira (18h30), no Estádio 25 de Abril, a contar para a terceira jornada da 2ª Liga. O técnico do Vilafranquense garantiu que o grupo tem de "dar uma resposta diferente" depois de ter começado o campeonato com duas derrotas: ante Benfica B (3-2) e Feirense (4-0).





"Amanhã [esta quarta-feira] temos de dar uma resposta positiva. É um jogo difícil como são todos na Segunda Liga. Temos de dar uma resposta diferente da que demos no último jogo porque, de facto, o jogo não foi aquilo que nós pretendíamos. Temos de chegar a Penafiel, com confiança, fazendo aquilo que já fizemos: jogar com personalidade, jogar coesos, com rigor, concentrados e procurar a vitória. Três jogos num curto espaço de tempo? O calendário já estava definido. Sabemos que temos de jogar. Nestas alturas, temos é pouco tempo para preparar o jogo. Queríamos ter um microciclo normal mas não o temos. Tivemos de preparar tudo dentro dos dias que tivemos. Não vai prejudicar em nada porque o planeamento estava feito. Agora é chegar amanhã e fazer o que temos feito nestes dias", frisou Quim Machado em declarações expressas nas redes sociais da SAD ribatejana.