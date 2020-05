Quim Machado: «Vilafranquense é desafio que põe à prova o meu valor»

Quim Machado foi apresentado esta segunda-feira como treinador do Vilafranquense, como Record já havia noticiado. O técnico português natural de Santo Tirso explicou o porquê de assumir o projeto no emblema de Vila Franca de Xira.





"O que me leva a abraçar este projeto foi principalmente a abordagem das pessoas que estão à frente do clube, que sabem de futebol, e o projeto em si. Para mim, depois deste ano sabático, queria voltar ao ativo com um projeto que condiz com a minha imagem, daquilo que já vi. O Vilafranquense dá-me essa possibilidade e bem porque é um desafio que vai pôr novamente à prova o meu valor. As pessoas do Vilafranquense têm essa ambição", reiterou na apresentação aos sócios e adeptos através do Facebook dos ribatejanos, declarando os objetivos da equipa para 2020/21."Vamos querer apresentar um futebol de qualidade, queremos entrar em todos os jogos para ganhar. Temos de ter essa ambição. O clube vai dar um passo em frente. Queremos ter uma equipa forte. Queremos, sobretudo, incutir uma mentalidade vencedora em que vamos tentar entrar em todos os jogos para vencer", vincou Quim Machado, de 53 anos, que teve o Arouca (2018/19) como último trabalho."Temos de antecipar todos os cenários. É um ano diferente. O que está a acontecer... ninguém faz ideia o que pode vir a seguir. Para nós, temos de antecipar o que pode acontecer e trabalhando o dia a dia, pondo várias hipóteses em cima da mesa. Queremos trabalhar rápido, fazer as coisas bem, projetar a pré-epoca, o plantel e definir todas essas situações. No futebol, a antecipação é extremamente importante, dia após dia. Sabemos o caminho e quanto mais rápido definirmos melhor.""É uma realidade diferente mas acredito que vamos voltar ao que era, vamos ter público. O medo começa a desaparecer. O futebol é bonito é quando temos público. Isso vai voltar. É o que nós queremos. Estou convencido que isso vai acontecer.""Foi importante o Vilafranquense ter dado este passo com a subida de divisão e ter estado um ano na 2ª Liga. Vamos partir para o segundo ano neste escalão. As pessoas que estão à frente do Vilafranquense querem algo mais para o clube. Os sócios e adeptos podem esperar muito trabalho da nossa parte, muita dedicação. Da parte da equipa técnica, vamos estar aqui 24 horas a trabalhar para o Vilafranquense. Acho que todos nós vamos viver uma época fantástica e é a minha convicção. É o que vou prometer: muito trabalho e dedicação. Naturalmente, queremos levar o clube para um patamar diferente."