Rafael Furlan é reforço do Vilafranquense

A Vilafranquense SAD anunciou esta quinta-feira, na sua página de Facebook, ter chegado a acordo com o Grémio Anápolis para o empréstimo do futebolista Rafael Furlan até final da presente temporada, ficando os ribatejanos com opção de compra.

O lateral-esquerdo de 25 anos já representou em Portugal o Desportivo de Chaves e o Estoril Praia e encontrava-se cedido ao Farense, no qual cumpriu a primeira parte da temporada 2019/2020.





Furlan acredita que o fim de época será bom. "Acredito que o que falta da época vai ser muito positivo. Estou cá para ajudar, fazer o meu trabalho, ganhar as oportunidades e estou muito confiante. A equipa tem qualidade e estou em crer que vamos fazer uma segunda volta muito boa, muito consistente", vincou em declarações transcritas no Facebook oficial da equipa de Vila Franca de Xira.O brasileiro é o segundo reforço para o técnico Filipe Moreira em janeiro depois de confirmado o ingresso de Kady Malinowski

O Vilafranquense é atualmente o 14.º classificado na 2.ª Liga portuguesa, com 15 pontos em 14 encontros realizados.