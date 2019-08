O Vilafranquense anunciou que os bilhetes para sócios irão ser grátis para o primeiro encontro na condição de visitado da equipa na Segunda Liga e que acontece já no domingo, às 18 horas, no Estádio Municipal de Rio Maior. Para tal, a reserva deverá ser feita por email até sexta-feira às 12 horas.





Para quem quiser comprar os ingressos no dia do jogo, os preços oscilam entre os 5 e os 10 euros.Recorde-se que na primeira jornada a equipa de Filipe Moreira estreou-se no terreno do Feirense com uma derrota por 2-0