Relva "demasiado grande" vale 1.785 euros de multa ao Vilafranquense

O Vilafranquense foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 1.785 euros por irregularidades no corte da relva, na receção ao Benfica B (1-2).

Segundo o mapa de castigos, divulgado esta terça-feira, "após a vistoria, foi verificado que a relva encontrava-se muito grande (3 cm) de altura, na maioria da parte do campo de jogo, pelo que foi solicitado ao Diretor de Campo, o seu corte de imediato, tendo este respondido que a relva foi cortada no dia anterior e nem sequer haveria tempo para esse procedimento, dado que levaria cerca de 3:30H para cortar a mesma. Desta forma e de imediato o delegado da Liga informou o MatchCenter, tendo efetuado todos os esforços e contactos, para resolver o assunto, sem que a mesma fosse cortada de forma regulamentar. (...) Na vistoria ao campo de jogo efetuada pela equipa de arbitragem, delegado da Liga e já com o Sr. D.Campo, o Sr. Árbitro confirmou igualmente a altura da relva, que na sua maioria no campo de jogo, o seu corte que não se encontrava uniforme, contudo aceitou em realizar o jogo", pode ler-se.





O Vilafranquense defendeu-se, esclarecendo: "Após pedido de esclarecimento á DESMOR; empresa que gere o Estádio Municipal de Rio Maior, foi nos dado a seguinte informação: "a relva foi cortada com a nossa máquina que está ajustada para uma altura de 2,2 cm. O corte foi realizado da mesma forma e não detetámos nenhuma anomalia na máquina. No entanto, vamos adquirir um aparelho de medição que nos faça uma medição analógica á realizada pela Liga."