Remodelação no estádio do Vilafranquense está atrasada

A pandemia da Covid-19 está a atrasar as obras de remodelação do Campo do Cevadeiro e o Vilafranquense poderá mesmo não realizar qualquer jogo em casa em 2020, caso estas não fiquem concluídas até novembro. Numa reunião com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira realizada a 27 de fevereiro, na qual estiveram representantes do clube e da SAD, ficou estabelecido que, após a aprovação por parte da edilidade, haveria abertura para as obras arrancarem. No entanto, a pandemia do coronavírus parou todo o processo.

O Campo do Cevadeiro ficará, numa primeira fase, com 2.800 lugares, mas está em aberto, caso o clube consiga subir, no futuro, à 1ª Liga – objetivo já definido pela nova administração da SAD –, a possibilidade de serem construídas bancadas nos topos, alargando a lotação para 5 mil lugares.