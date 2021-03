Revigorado Campo do Cevadeiro não terá bancada junto ao rio

O Campo do Cevadeiro vai ser alvo de melhoramentos para que o Vilafranquense possa jogar na casa habitual em jogos da Liga Sabseg, ao contrário do que hoje sucede. A formação de Vila Franca de Xira atua como visitada no Municipal de Rio Maior, a 50 quilómetros da sede do concelho ribatejano. Esta terça-feira, aquando da aprovação por parte da assembleia municipal da abertura de um procedimento para empréstimo com vista à realização de obras no valor de 2,65 milhões de euros, o presidente da autarquia revelou um pouco daquilo que o recinto do emblema fundado em 1957 vai passar a contar.





"O projeto prevê melhor iluminação, melhores balneários que não são os adequados neste momento. A bancada junto ao Rio [Tejo] é para demolir. Vai ser construída uma bancada central muito mais confortável e muito mais de acordo com aquilo que são as regras de hoje em dia. A iluminação tem de ser alterada. As torres terão de ser outras. Além dos treinos à noite, é necessária outra capacidade de iluminação para o televisionamento de jogos. Há uma série de fatores que já constituem por si só o projeto: uma bancada central e uma de topo; a destruição da bancada existente junto ao rio; e melhorias consideráveis no próprio campo relvado. Sem mostrar o desenho, este é o projeto", vincou Alberto Mesquita em resposta aos deputados municipais.