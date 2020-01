Ribatejanos contam com apoio ímpar frente ao Benfica B

O Vilafranquense contará com cerca de 150 adeptos no Benfica Campus no domingo, a partir das 15 horas, para apoiar a equipa ante o Benfica B, no Seixal. Os três autocarros que partem de Vila Franca de Xira são um número recorde para o emblema ribatejano fora de portas nesta que é a sua primeira temporada a jogar numa liga profissional.





À parte dessa ação, as relações entre o grupo de apoio à equipa, 'Piranhas do Tejo', e a direção da SAD, agora encabeçada por Henrique Sereno, acabaram por ser normalizadas. Desde o início da época que o referido grupo fez um boicote aos jogos do futebol do Vilafranquense na condição de visitado, em Rio Maior, por considerar que esta não era uma alternativa válida e por sublinhar que o então presidente, Luiz Andrade, não fez tudo para garantir uma maior proximidade dos encontros com Vila Franca de Xira.Recorde-se que a casa habitual do Vilafranquense, o Campo do Cevadeiro, necessita de profundas obras para poder vir a receber encontros de escalões profissionais de futebol sénior.