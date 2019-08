O Vilafranquense anunciou esta sexta-feira o mais recente reforço... que não jogará na equipa de futebol. Os ribatejanos passam a ter a partir de agora um autocarro que transportará a equipa para os treinos e jogos, um objetivo que a SAD há muito tinha em vista depois de vários anos a viajar em autocarros emprestados e/ou fretados.





"Esta é a mais recente aquisição a chegar ao Cevadeiro. A promessa de ter transporte próprio foi concretizada hoje através de parceiros e patrocinadores. Vamos continuar a tentar fazer com que haja cada vez mais e melhores condições de trabalhos para a equipa. Obrigado a todos os intervenientes que possibilitaram a concretização deste sonho!", pode ler-se no comunicado da SAD vilafranquense no Facebook.