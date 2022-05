Ribatejanos realizam treinos de captação para escalões de formação

O Vilafranquense vai levar a cabo treinos de captação no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira. O emblema ribatejano convida os rapazes e raparigas nascidos entre 2009 e 2014 a aparecerem entre segunda e sexta-feira, sempre a partir das 18h30."A União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD vai levar a cabo, nos próximos dias de maio, no Campo Nº2 do Cevadeiro, Vila Franca de Xira, treinos de captação para diversos escalões etários. Todos os atletas deverão comparecer no Estádio com equipamento e chuteiras próprias", revelam os unionistas nas redes sociais.