Ricardo Afeiteira Marques é o novo diretor para a formação do Vilafranquense. As variadas equipas dos ribatejanos, que contam com cerca de 300 jovens entre os petizes e os juniores, terão agora uma pessoa dedicada - também atual relator do Conselho Fiscal do Comité Paralímpico de Portugal - que irá supervisionar todo o funcionamento das camadas jovens do futebol do clube de Vila Franca de Xira.O coordenador técnico António Torrão assim como Marco Talhadas, secretário técnico e também team manager dos sub19, integram também a estrutura da formação.