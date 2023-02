Ricardo Chéu é o novo treinador do Vilafranquense e já vai orientar o treino da tarde no Cevadeiro, apurou. Ocupa o lugar deixado vago por Rui Borges, que saiu em divergências com a administração dos ribatejanos no início da semana.Chéu tinha proposta uma proposta do B SAD e chegou a ser equacionado para o Farense, que entretanto contratou José Mota.