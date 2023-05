Ricardo Chéu não acompanha SAD do Vilafranquense para a Vila das Aves: «Fecha-se o meu ciclo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador Ricardo Chéu disse este domingo que não vai acompanhar a SAD do Vilafranquense na mudança para a Vila das Aves, na próxima temporada da Liga Sabseg.

"Fecha-se o meu ciclo no Vilafranquense. Foi o meu último jogo enquanto treinador desta SAD. Aquilo que eu fiz, perante tantas dificuldades, deixa-me feliz. Terminar na primeira metade da tabela com todo o que aconteceu, deixa-me bastante orgulhoso", disse à Sport TV o treinador, de 42 anos, após o empate do Vilafranquense na receção à BSAD, 1-1, na 34.ª e última jornada da II Liga de futebol.

A SAD liderada por Henrique Sereno vai rumar de Vila Franca de Xira até à Vila das Aves, onde vai assumir uma nova designação (Aves SAD) e um novo emblema na próxima temporada.

Sobre o futuro, Ricardo Chéu, que assumiu o comando do Vilafranquense depois da saída de Rui Borges -- conquistando quatro vitórias e quatro empates em 15 jogos -- e que guiou a equipa ao sétimo posto, deixou apenas uma nota. "Futuro? Vou para onde me desejarem. Quem contratar o Ricardo contrata um homem sério, trabalhador e humilde. Saio de consciência tranquila, porque dei tudo. Acredito que terei uma carreira longa pela frente e tenho a certeza de que vou ser feliz", assumiu, deixando ainda uma palavra de apreço a Sílvio, defesa que se despediu hoje dos relvados e que Ricardo Chéu sublinha ter sido "um grande jogador, com uma carreira brilhante".