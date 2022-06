Ricardo Dias é o primeiro reforço do Vilafranquense 2022/23

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em Vila Franca de Xira, Ricardo Dias vai reencontrar o técnico Rui Borges que o o orientou na Académica.

O Vilafranquense confirmou o primeiro reforço da temporada. Trata-se do português Ricardo Dias, que assinou com os ribatejanos por duas temporadas.O médio, de 31 anos, jogou as últimas cinco temporadas na Académica. Em 2021/22, Dias cumpriu 26 jogos oficiais.O experiente jogador luso passou também por FC Porto, Belenenses, Santa Clara, Tourizense, Feirense e Beira-Mar.