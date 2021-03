Rodolfo Frutuoso deixa de fazer parte da SAD do Vilafranquense

Rodolfo Frutuoso cessou este sábado funções na SAD do Vilafranquense. O dirigente estava na SAD desde 2013, ano em que ajudou a fundar a sociedade no emblema de Vila Franca de Xira ainda nos distritais, catapultando-o até ao Campeonato de Portugal. Fê-lo enquanto presidente, até entrar Luiz Andrade para o cargo, em setembro de 2018. Atualmente, Frutuoso era diretor-geral da SAD.





A União Desportiva Vilafranquense, informa que o vínculo contratual que ligava Rodolfo Frutuoso ao clube chegou ao fim.... Publicado por União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD em Sábado, 27 de março de 2021

"A União Desportiva Vilafranquense, informa que o vínculo contratual que ligava Rodolfo Frutuoso ao clube chegou ao fim. Publicamente agradecemos ao fundador da SAD Rodolfo Frutuoso toda a sua dedicação, profissionalismo empregue a cada dia de trabalho nesta casa. Deixando votos de felicidade para o seu futuro profissional e pessoal", pode ler-se no comunicado redigido pela administração da SAD vilafranquense.Através do Facebook pessoal, Rodolfo Frutuoso deixou uma mensagem de despedida.8 anos UDV SAD - Transição cumprida!Foi há precisamente 8 anos que desafiei mais uma vez o meu plano de carreira e quis mudar os destinos de um clube, em conjunto com o Pedro Torrão, Paulo Lima, Rui Oliveira e David Ferreira, sem esquecer o Luís Diniz, Francisco Beirolas e Paulo Luz. Estes foram os que começaram e inverteram uma morte anunciada.Muitos duvidaram e poucos acreditavam! Os resultados desportivos alcançados falam por si!Da segunda divisão distrital à Segunda Liga em seis anos! O "nosso" Vilafranquense foi colocado no mapa do futebol português!Conquista de oito subidas no futebol de formação. Os sub-19 da última distrital à primeira divisão nacional, aconquista da Supertaça de Lisboa, aqualificação para os oitavos de final da Taça de Portugal, vários jogadores e treinadores que saltaram para outros patamares, entre outros, foram alguns dos feitos alcançados.Trabalhar com gente de topo, sem referir nomes, pois sabem quem são, dotaram-me de um conhecimento e vivências que acrescentaram de forma ímpar a minha vida!Referir também o que fez a "nossa diferença" foi claramente sentir uma forte paixão pelo clube, o esforço e a dedicação, o sonho de ficar com os nomes gravados na história do União! Valeu a pena, a crença e a competência de todos fizeram toda a diferença!Quer queiram ou não, será inpagável!O próximo passo será dado, correndo riscos, mas há uma regra com a qual me oriento sempre na minha vida, ser fiel a mim próprio e às minhas ideias!Para quem fica, atinjam os dois objetivos que faltaram, o novo estádio (vem a caminho) e a subida à Primeira Liga num futuro próximo. A todos vós o meu obrigado por me acompanharem e apoiarem incondicionalmente, tentei sempre dar o melhor de mim!PS: Para a meia dúzia de papagaios já tem o caminho livre para arranjarem um pouso!!! Fiquei UNIÃO, os outros? São os outros!