Rodolfo Frutuoso e os reforços: «Quisemos dar mais qualidade ao plantel»

O diretor-geral da SAD do Vilafranquense, Rodolfo Frutuoso, traçou os objetivos da equipa que cumpre a segunda presença de sempre na Segunda Liga, após um 16º lugar na prova em 2019/20. Agora, em 2020/21, a meta é "fazer um campeonato muito mais tranquilo".





"O nosso objetivo este ano é claramente fazer um campeonato muito mais tranquilo do que na época passada. Na época passada éramos estreantes, com pouco tempo para preparar tudo. Esta temporada é diferente. Queremos fazer bons jogos e praticando bom futebol para valorizar o espetáculo", frisou o dirigente em declarações à BTV."Não é um objetivo prioritário. Estamos no começo. Sabemos que no futebol tudo pode acontecer. Vamos trabalhar jogo a jogo. Se houvesse essa oportunidade não iríamos dizer que não mas não é o objetivo prioritário.""Procurávamos que tivesse alguém que tivesse já trabalho demonstrado no futebol português. Estava livre. Foi unânime a sua contratação. É alguém com muita experiência e provas dadas no futebol português. Dentro das nossas ideias, tinha o perfil desejado. Queríamos ter o míster connosco para lutarmos por este campeonato. ""Quisemos dar mais qualidade ao plantel. Na época passada, com a subida no Campeonato de Portugal tivemos muito pouco tempo para preparar o plantel. As escolhas não eram muitas. Em 2020/21, com mais calma, achámos que tínhamos de trocar. São decisões que se tomam. Ficámos com uma base importante e os reforços que fomos buscar são para nos ajudar e, acima de tudo, reforçar a equipa.""Esta situação é toda nova. O termo de comparação que podemos ter é que os clubes têm cumprido com aquilo que nos pedem e foi no mínimo estranho o que aconteceu no jogo entre o Feirense e o Chaves. O que queremos é que nos deixem jogar. Todos os clubes têm tido o máximo de cuidado, fazendo testes e tudo o que mais acarreta. Esperemos que as coisas continuem e que não haja um interregno novamente. Queremos jogar, as saudades são muitas do futebol. Esperemos que não existam mais jogos adiados.""A mensagem é a mesma de sempre: neste momento não nos podem apoiar fisicamente mas com certeza que estarão a torcer por nós. Podem contar com uma equipa de trabalho forte, que vai dar muitas alegrias com certeza absoluta."