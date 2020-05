Rodolfo Frutuoso: «Queremos ter oito jogadores da formação na equipa principal num futuro próximo»

As condições do Campo do Cevadeiro sempre foram motivação de preocupação desde que Rodolfo Frutuoso assumiu os destinos da SAD do Vilafranquense em junho de 2013. Depois de levar a equipa dos distritais até ao Campeonato de Portugal, a necessidade de obras de fundo passou a ser ainda mais um assunto na ordem do dia, até em conjunto com a autarquia de Vila Franca de Xira. Contudo, os ribatejanos subiram pela primeira vez à 2ª Liga e foram obrigados a jogar fora da sua casa habitual, deslocados para Rio Maior, a 50 quilómetros da amada Vila Franca.





Hoje, apostar em novas infraestruturas na sede do concelho ribatejano é uma prioridade. "Há efetivamente a vontade da SAD de fazer o nosso próprio estádio. Jogar em Vila Franca de Xira é aquilo que queremos sendo que ao mesmo tempo traz melhoramentos para o futebol de formação, com outro tipo de condições. As coisas estavam muito bem encaminhadas até acontecer isto. Possivelmente, as obras arrancariam até no final de maio. Infelizmente, com tudo isto, a situação vai atrasar de novo aquilo que era o nosso sonho e o objetivo que continua. Já há um projeto feito e tudo mais. Vai atrasar mas as obras vão acontecer, mais menos, menos mês, mais ano, menos ano. Um novo estádio faz parte do projeto das pessoas da SAD", começou por explicar o agora diretor-geral da SAD aFrutuoso, de 38 anos, sublinhou que o Vilafranquense deu oportunidades aos jogadores da formação de mostrarem predicados entre os seniores só que detetou, por outro lado, um problema que tem sido combatido no futebol português."A SAD quer, além disso tal e como já defendia, que o futebol de formação seja um pilar e não haja uma distância tão grande entre o futebol profissional e a formação. As pessoas falam por vezes que não se aposta na formação e nós, todos os anos, temos dado oportunidade a miúdos de transitarem para o plantel principal só que o salto dos juniores para os seniores é muito grande. Não é à toa que surgem as equipas B e a Liga Revelação. É porque efetivamente o salto é grande. As pessoas por vezes esquecem-se disso. Isto tudo para dizer que há uma grande preocupação que a formação do União seja o veículo para a equipa principal e, num futuro próximo, queremos ter oito jogadores na equipa principal. Só assim faz sentido, na minha opinião. Só assim se podem registar receitas extraordinárias e só assim o caminho do futebol faz sentido. Eles têm uma grande preocupação nesse sentido. Eu vejo que no futuro as coisas vão melhorar, vamos ter as condições que merecíamos ter e agora temos lidado com estas dificuldades e tendo resultados na mesma. Prejudica imenso o treino e as equipas, depois quando chove há uma dificuldade enorme devido ao número de atletas."