Rodrigo Moura no Águeda termina ligação aos ribatejanos

Rodrigo Moura tem tudo acertado para representar o Águeda na próxima temporada. O possante guarda-redes brasileiro, de 24 anos e 1,98 metros, tinha contrato com o Vilafranquense por mais uma temporada mas, desta forma, termina a ligação com os ribatejanos e sai em definitivo, prosseguindo a carreira no emblema da Série C do Campeonato de Portugal.

Rodrigo Moura representou o Olhanense na época passada, também no terceiro escalão, e realizou um total de 21 partidas. Antes cumpriu quatro épocas no emblema de Vila Franca de Xira e participou mesmo na histórica subida à 2ª Liga.