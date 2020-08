O Vilafranquense oficializou a contratação de Rodrigo Rodrigues, avançado brasileiro, de 24 anos, para as próximas duas temporadas. O jogador alinhava na presente temporada no Paraná, tendo cumprido 11 partidas oficiais, sem qualquer golo apontado.





"Tenho as melhores expectativas possíveis. Espero alcançar todos os meus objetivos, fazer muitos golos e dar muitas alegrias aos adeptos. Conto com o apoio de todos. Sempre unidos venceremos!", vincou o agora novo recruta do técnico Quim Machado que vai ter a concorrência de Leandro Antunes, João Vieira, Vitinho e Carlos Fortes na dianteira.Rodrigues, de 1,89 metros, formou-se no Bahia e desde então, além do Paraná, já alinhou pelo Juazeirense, Ferroviário, ABC e Atlético Goianiense.