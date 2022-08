Rui Borges: «É importante para a equipa ganhar um espírito competitivo de vitória»

Rui Borges mostrou-se feliz pela terceira vitória consecutiva do Vilafranquense, que aconteceu na condição de visitado, em Rio Maior, diante do Feirense (1-0). O treinador que chegou a Vila Franca de Xira esta época revelou que ficou mais satisfeito com a reação dos jogadores no segundo tempo."Foi uma vitória dos jogadores, o mérito é deles, com uma segunda parte muito melhor do que a primeira. Na primeira parte entrámos muito mal, nos primeiros 25 minutos estivemos muito aquém do que era esperado. Melhorámos a partir do meio da primeira parte um pouco mas longe do que queríamos. Ao intervalo tentámos corrigir algumas coisas e fizemos uma grande segunda parte. Controlámos o jogo com e sem bola, muito mais intensos nos duelos. Defrontámos uma belíssima equipa. O Feirense tem uma intensidade muito boa no processo defensivo e ofensivo, conseguindo equilibrar essa intensidade. É uma vitória merecida pelo esforço da segunda parte, principalmente", considerou, dando conta que não olha para a classificação que tem neste momento o Vilafranquense empatado a nove pontos com o líder Moreirense."Não penso assim [se acreditava que teria nove pontos à 4ª jornada antes do campeonato arrancar]. Sou um treinador que olha sempre para o próximo jogo. Não dá para pensar mais do que isso. Começámos bem e é importante para a equipa ganhar um espírito competitivo de vitória que é muito bom, é isso que tem acontecido. A equipa está comprometida com o que é pedido pela equipa técnica. Agora, é olhar para o próximo jogo que é com o FC Porto B. É um jogo difícil", reiterou Rui Borges.