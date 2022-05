Rui Borges é o novo treinador do Vilafranquense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Borges será o novo treinador do Vilafranquense na época 2022/23. O técnico, de 40 anos, substitui Filipe Gouveia, que terminou contrato com os ribatejanos. Recorde-se que Rui Borges orientou esta temporada duas equipas: a Académica e, posteriormente, o Nacional. Ao serviço dos insulares, falhou o objetivo de subida à 1ª Liga e terminou o campeonato no 6º lugar. Esta é a quinta equipa que Rui Borges orienta na carreira: além dos já citados clubes, treinou o Mirandela e o Ac. Viseu.