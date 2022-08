Rui Borges: «Estamos muito confiantes para o futuro e com vontade de conseguir a primeira vitória em Rio Maior»

O Vilafranquense arrancou o campeonato com uma derrota (1-0) na casa do recém-despromovido Moreirense mas já pensa nos primeiros pontos da temporada. O treinador Rui Borges garantiu que as expectativas são as melhores."Espero um jogo difícil, frente a uma equipa que vem moralizada, depois de uma subida de divisão e uma vitória em casa. Apesar de não termos ganhado, estamos muito confiantes para o futuro e com vontade de conseguir a primeira vitória em Rio Maior e presentear os nossos adeptos com essa vitória, que merecem por todo o apoio", frisou em declarações transcritas nas redes sociais do emblema de Vila Franca de Xira.O treinador dos ribatejanos sublinhou que a qualidade deixada em campo na ronda inaugural da Liga SABSEG deixou bons indicadores para o futuro."[A semana de treinos] foi como tem sido desde a primeira jornada da pré-época: competitiva, intensa, a malta focada…. Sinto toda a equipa motivada a dar seguimento ao jogo passado, apesar do resultado. Não há vitórias morais, mas sinto os jogadores confiantes de que se tivermos a mesma atitude, o mesmo compromisso, a mesma qualidade que tivemos essencialmente na segunda parte do último jogo, iremos ganhar muitos jogos", asseverou Rui Borges.Vilafranquense e Oliveirense medem forças para a Liga SABSEG no domingo, em Rio Maior, a partir das 15h30.