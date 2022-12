Rui Borges: «Não fugimos nunca ao que temos feito no campeonato»

Vilafranquense e B SAD empataram sem golos na despedida da Allianz Cup. Após o encontro da 3.ª jornada do Grupo F da prova, no qual o Boavista já garantiu o 1.º lugar, Rui Borges lamentou a eliminação."Queríamos ter lutado até ao fim pela passagem, calhámos num grupo bastante equilibrado. Demos uma demonstração daquilo que temos feito, ao longo do nosso campeonato, temos demonstrado bastante qualidade, uma equipa comprometida e coesa. Com e sem bola. E na Taça da Liga foi isso", começou por referir o técnico dos ribatejanos."Sabíamos que ia ser um grupo equilibrado, mas sabíamos que íamos ser competentes em todos os jogos e dar essa passagem. Não conseguimos, mas acima de tudo, fico feliz pela demonstração de qualidade que demos em todos os jogos. Não fugimos nunca ao que temos feito no campeonato", acrescentou."Em relação ao jogo, foi difícil motivar os jogadores para este jogo por já não ser possível a passagem para nenhuma das equipas, mas, acima de tudo, foram duas equipas competentes, a tentar dignificar ao máximo a instituição que representam e a também a prova. O relvado não ajudou em que alguns momentos o jogo tivesse mais qualidade. Podíamos ter feito golo, mas o empate acaba por ser justo por todo o equilíbrio. Seja na posse ou na chegada à área."Temos notado nos jogos do campeonato que temos feito menos golos nos últimos jogos. Ganhámos o último jogo do campeonato diante do Torreense por 1-0, com um golo de bola parada. É algo que por vezes parte muito daquilo que é a parte individual do jogador, a tomada de decisão. Estava mais preocupado se não criássemos oportunidades de golo. É a tomada de decisão dos jogadores, mais do que propriamente não criar situações.""A parte defensiva é algo que também temos tido consistência ao longo da época, bastante equilibrados nesse momento. Foi só dar seguimento ao trabalho que temos feito. Hoje estou feliz porque metemos uma dupla de centrais [Kike Hermoso e Suliman] que não tem vindo a jogar e deu uma resposta fantástica e é isso que nos deixa felizes. Sentir que o grupo está no mesmo caminho e disponíveis para dar o seu contributo quando assim for preciso", concluiu.