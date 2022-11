Rui Borges: «Pelas oportunidades que tivemos na 2.ª parte, poderíamos sair vitoriosos e felizes»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Borges destacou a coragem dos jogadores do Vilafranquense no empate sem golos diante do V. Guimarães, em jogo da Allianz Cup.





"Acreditámos que podíamos sair vencedores, por várias situações em que tivemos perto da baliza do Vitória, mas em que, por um ou outro motivo, não conseguimos finalizar da melhor forma. Por toda a qualidade que demonstrámos nos 90 minutos. Primeira parte com grande qualidade em termos de jogo ofensivo, na primeira etapa de construção e na primeira fase de construção. Arriscámos e tivemos coragem", começou por referir o treinador dos ribatejanos.

"Mostrámos qualidade e prazer do jogo, sobretudo na primeira parte, contra uma grande equipa, que está num momento muito positivo. Nos últimos dez minutos, o V. Guimarães conseguiu empurrar a nossa equipa para trás, mas sem grande perigo. Tivemos bom controlo da profundidade, bem organizados, coesos, rigorosos e fomos capazes de anular ao máximo aquilo que era esperado. Segunda parte mais equilibrada também devido ao estado do terreno, mas foi sempre um jogo emotivo, competitivo repartido, ainda que sem tanta qualidade como na primeira parte."



Justiça do resultado

"Pelas oportunidades que tivemos na segunda parte, penso que poderíamos sair vitoriosos e felizes. O empate é justo, é certo, mas podíamos ter sido um bocadinho mais felizes em alguns momentos."